da monte urano a falerone in piazza per il carnevale

A Monte Urano, il Carnevale si è svolto domenica pomeriggio, nonostante la pioggia che ha messo a rischio l’evento. La festa ha coinvolto molte persone che hanno deciso di partecipare, portando maschere e costumi colorati. I carri allegorici hanno sfilato lungo le strade di Falerone, attirando l’attenzione di bambini e adulti. La partecipazione è stata più numerosa del previsto, anche grazie alla presenza di gruppi locali che hanno animato la piazza.

Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, si è svolto domenica pomeriggio con successo il 'Carnevale montegiorgese'. L'evento organizzato grazie alla collaborazione fra Pro loco, le associazione 'Feste parrocchiali', 'Comitato San Giorgio e l'Amministrazione comunale, ha raccolto tantissimo pubblico anche dai paesi limitrofi. La sfilata ha preso il via dal parcheggio del Liceo 'Medi', i gruppi mascherati compreso un agguerrito squadrone giunto da Monte San Pietrangeli, hanno raggiunto piazza Matteotti, dove la festa è entrata nel vino con animazione e musica. Una piazza gremita, con tante maschere e carri a tema che hanno richiamato l'attenzione di bambini, genitori e anche tanti adulti che si sono prestati alla realizzazione delle coreografie, dei costumi per rendere lo spettacolo unico.