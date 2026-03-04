cassa depositi e prestiti e gruppo bei rafforzano la cooperazione per gli investimenti strategici in italia

Cassa Depositi e Prestiti e il Gruppo Bei hanno deciso di intensificare la loro collaborazione iniziata nel 2022. L’obiettivo è ampliare gli investimenti pubblici e privati in settori chiave per lo sviluppo e la competitività del paese. La partnership si concentra su progetti di investimento strategici, con l’intento di sostenere la crescita economica italiana. La decisione è stata annunciata in un comunicato ufficiale congiunto.

Rafforzare la cooperazione già avviata nel 2022 e ampliarne la portata per «promuovere investimenti pubblici e privati ad alto impatto in settori essenziali per la crescita e la competitività dell’Italia». È l’obiettivo del nuovo Memorandum of Understanding, sottoscritto a Lussemburgo dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, composto dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti, e Cassa Depositi e Prestiti, Istituto Nazionale di Promozione italiano. Il Memorandum si inserisce nel solco di quello precedente, firmato quattro anni fa, confermandone e approfondendone lo spirito, in un’ottica strategica a sostegno dello sviluppo di lungo periodo dell’Italia e degli obiettivi delle politiche dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gruppo Bei e Cdp rafforzano la partnership: investimenti e crescita sostenibile in Italia e all'estero

Cassa depositi e prestiti aumenta i prestiti alle imprese agricole nel primo semestre 2026**Cassa Depositi e Prestiti, il primo semestre 2026 vede un aumento significativo nei prestiti alle aziende agricole** A due mesi dal via del nuovo...

