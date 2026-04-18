Salerno fiamme nel supermercato di Torrione | soccorsi rapidi

Nella notte, un incendio è scoppiato all’interno di un supermercato nel quartiere Torrione di Salerno, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate in via Posidonia, coinvolgendo una struttura commerciale che è stata prontamente evacuata. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari, pronti a intervenire in caso di necessità. La dinamica dell’incendio e le cause rimangono ancora da chiarire.

Un principio di incendio ha scosso la tranquillità notturna del quartiere Torrione a Salerno, colpendo un punto di riferimento commerciale in via Posidonia. L’evento si è verificato intorno alla mezzanotte, quando le fiamme hanno preso vita all’interno di un supermercato della zona, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi per evitare che il rogo degenerasse. L’efficacia dell’intervento dei Vigili del Fuoco. La rapidità con cui i professionisti del comando provinciale di Salerno sono giunti sul luogo dell’accaduto è stata determinante per gestire l’emergenza. Una squadra operativa è stata inviata tempestivamente in via Posidonia, riuscendo a domare il fuoco prima che potesse estendersi ad altre aree della struttura o degli edifici limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, fiamme nel supermercato di Torrione: soccorsi rapidi Notizie correlate Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il boscoUn incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto... Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa.