Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Monte Sant’Angelo (FG) Bari 23 marzo 2026 - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 e 26 marzo 2026 nell’intero abitato di Monte Sant’Angelo (FG) La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 23:00 del 25 marzi 2026, con ripristino alle ore 06:00 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo: sospesa la temporanea erogazione idrica il 25 ed il 26 marzo

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