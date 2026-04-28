Montalto Fondazione Vulci | chi sono i nuovi membri del CdA

A Montalto di Castro, il 28 aprile 2026, si è tenuto l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci. È stato presentato ufficialmente il nuovo team che gestirà l’ente, con i membri già in carica che hanno partecipato alla cerimonia di insediamento. La nomina dei componenti era stata comunicata nelle scorse settimane, e ora il nuovo organo è operativo.

Montalto di Castro, 28 aprile 2026 – Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci. Alla guida dell’ente arriva Laura Allegrini, nominata nuova presidente. Con lei faranno parte del CdA Antonella Conti, Valentina Berneschi, Delo Bucci e Maurizio Eleuteri. L’Amministrazione comunale ha rivolto ai nuovi vertici gli auguri di buon lavoro, sottolineando il ruolo della Fondazione nella valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico del territorio. “Siamo certi che il nuovo CdA saprà guidare la Fondazione con competenza e passione, valorizzando lo straordinario patrimonio archeologico e naturalistico del nostro territorio”, dichiara l’Assessore alle partecipate Marco Fedele.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Chi sono i due nuovi membri del Cda di Kering? Leggi anche: Società partecipate del Comune di Torino, top manager e membri dei Cda: chi sono e quanto guadagnano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Laura Allegrini al timone della Fondazione Vulci: nuovo cda e progetto di rilancio per il Parco di Vulci; Laura Allegrini eletta presidente della Fondazione Vulci; FI, auguri al nuovo CdA della Fondazione Vulci; Laura Allegrini presidente della Fondazione Vulci. Laura Allegrini al timone della Fondazione Vulci: nuovo cda e progetto di rilancio per il Parco di VulciL’ente si prepara ad affrontare le sfide della valorizzazione turistica e scientifica di uno dei siti etruschi più importanti d’Italia ... civonline.it Fondazione Vulci, nuovo Consiglio di Amministrazione: il Comune ringrazia gli uscenti e guarda al futuroSi è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci. L'Amministrazione Comunale rivolge i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Presidente, Laura Allegrini e ... newtuscia.it Qualche giorno fa aveva rimesso le deleghe da consigliera al Comune di Viterbo VULCI - Nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci e nuova fase anche per il Parco. Ad essere eletta presidente, Laura Allegrini, con lei entrano in Cda, Antone facebook