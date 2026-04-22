Due nuovi amministratori indipendenti saranno proposti per entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Kering durante l’assemblea generale prevista per il 28 maggio. La notizia viene riportata in una nota diffusa dal gruppo francese del settore del lusso. Al momento, non sono stati resi noti i nomi dei nuovi membri né ulteriori dettagli sulla loro presenza nel consiglio.

Due nuovi amministratori indipendenti nel Cda di Kering. È la proposta che verrà portata alla prossima assemblea generale del 28 maggio, come sostiene in una nota il gruppo francese del lusso. L’indiscrezione, che già circolava da qualche settimana, è confermata dal gruppo, che proporrà l’ex dirigente di Chanel Marie-Hélène Chenut e il ceo del gruppo Mandarin Oriental, Laurent Kleitman. Arrivano due nuovi membri del Cda di Kering: ecco chi sono. I nuovi ingressi dovranno ovviamente passare prima per l’assemblea annuale. Sappiamo che, durante questa assemblea, usciranno dal Cda Maureen Chiquet e Yonca Dervisoglu, in scadenza di mandato. Tra le dimissioni anche quelle di Jean-Pierre Denis, amministratore di Kering da giugno 2008, che lascerà il gruppo dal 28 maggio 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due nuovi membri del Cda di Kering?

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