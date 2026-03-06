Società partecipate del Comune di Torino top manager e membri dei Cda | chi sono e quanto guadagnano

Il Comune di Torino gestisce una rete di 76 società partecipate, tra enti pubblici, controllate private e fondazioni. Tra queste ci sono 57 organizzazioni, di cui 33 di diritto privato, e l’Agenzia della mobilità piemontese come ente pubblico vigilato. Tra le società più note figurano Amiat, Gtt, Smat, FCT Holding e Soris, con i rispettivi manager e membri dei consigli di amministrazione.

Stipendi lordi annui da 18mila a 240mila euro. Sono 17 le partecipate comunali, ai loro vertici solo uomini con un'eccezione: Paola Bragantini, presidente Amiat L'amministrazione cittadina detiene quote - totali o variabili - che le consentono di sedere ai tavoli importanti di diverse aziende che gestiscono servizi nevralgici per il territorio.

Affitti brevi a Torino: chi sono gli host locali e quanto guadagnanoA Torino se ne contano oltre 3mila e attorno a loro continuano a circolare pregiudizi, ma la realtà è molto sfumata.

La Regione cerca manager per agenzie e società partecipate: ok agli avvisi per le candidatureApprovati i provvedimenti che consentiranno di procedere all'acquisizione di candidature per la nomina di presenti e componenti dei Consigli di...

Società partecipate, pubblicata dal Comune la delibera della Corte dei ContiAll'insegna della massima trasparenza istituzionale, il Comune di Grosseto ha reso nota la pubblicazione della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana recen ...

Società partecipate: i compensi dei nominati del ComuneA fine novembre, dunque, l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i compensi dei nominati nelle partecipate. Un aggiornamento da cui emergono delle novità.

