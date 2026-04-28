Montalbano tra faide mafiose e il nuovo sgabello di Belve in TV

Il 28 aprile su Rai 1 andrà in onda una puntata di Montalbano ambientata a Vigata, incentrata sulla faida tra le famiglie Sinagra e Musarra. Nel frattempo, Rete 4 trasmetterà un approfondimento sul terzo attentato subito da Donald Trump e sulle tensioni civili in Italia. Due eventi distinti che coinvolgono tematiche di cronaca e attualità, ognuno con implicazioni diverse.

? Cosa sapere Rai 1 trasmette Montalbano con la faida Sinagra-Musarra a Vigata il 28 aprile.. Rete 4 analizza il terzo attentato a Donald Trump e le tensioni civili italiane.. Stasera, martedì 28 aprile 2026, la televisione italiana offre un palinsesto che spazia dalle tensioni criminali della fiction alla cronaca internazionale più calda, passando per nuovi format di approfondimento sociale. La serata si apre con una narrazione intensa su Rai 1 alle 21:30, dove il commissario Montalbano si trova a gestire una crisi di violenza territoriale a Vigata. Il ritorno delle faide tra le famiglie mafiose Sinagra e Musarra ha infatti interrotto un periodo di pace durato quindici anni, portando all’uccisione di Angelo Bonpensiero, braccio destro di Lillino Musarra e marito di Mariuccia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano tra faide mafiose e il nuovo sgabello di Belve in TV Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 21 aprile: chi ha vinto tra Belve, Como-Inter e Montalbano, i dati in aggiornamento Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.