Ascolti tv 21 aprile | chi ha vinto tra Belve Como-Inter e Montalbano i dati in aggiornamento
Martedì 21 aprile sono stati trasmessi su Rai 1 un nuovo episodio della fiction Il commissario Montalbano e su Rai 2 il programma Belve condotto da Francesca Fagnani. I dati sugli ascolti televisivi sono in aggiornamento e non sono ancora disponibili i numeri ufficiali che permettano di confrontare i risultati delle due trasmissioni. La serata ha visto anche la messa in onda di una partita di calcio su un’altra emittente.
Gli ascolti tv di martedì 21 aprile. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Il commissario Montalbano, mentre su Rai 2 è tornato Belve di Francesca Fagnani. Su Canale 5, spazio alla semifinale di Coppa Italia con il big match tra Como e Inter. Tutti i dati Auditel di ieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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