Ascolti tv 21 aprile | chi ha vinto tra Belve Como-Inter e Montalbano i dati in aggiornamento

Martedì 21 aprile sono stati trasmessi su Rai 1 un nuovo episodio della fiction Il commissario Montalbano e su Rai 2 il programma Belve condotto da Francesca Fagnani. I dati sugli ascolti televisivi sono in aggiornamento e non sono ancora disponibili i numeri ufficiali che permettano di confrontare i risultati delle due trasmissioni. La serata ha visto anche la messa in onda di una partita di calcio su un’altra emittente.