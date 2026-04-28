A Monreale, in occasione della 400ª edizione della festa del Santissimo Crocifisso, la Sala Novelli presenta la mostra fotografica intitolata “U Viaggio” presso il Complesso Guglielmo II. L’esposizione si concentra su immagini che ripercorrono momenti e aspetti della tradizione, offrendo una rappresentazione visiva della memoria collettiva legata alla celebrazione religiosa. La mostra resterà aperta al pubblico per un certo periodo, con ingresso gratuito.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore Nadia Battaglia e del direttore artistico Franco Nocera, con la moderazione di Mario Micalizzi. La mostra raccoglie gli scatti di quattro maestri della fotografia: Giuseppe Giurintano, Nicolò Balsano, Giovanni Lo Iacono e Giovanni Fontana. Attraverso il loro obiettivo, vengono ripercorsi oltre 33 anni di tradizioni, fede e cultura. La scelta stilistica del bianco e nero conferisce alle immagini un’aura senza tempo, mettendo in risalto l’intensità dei volti e la solennità dei momenti ritratti. Il percorso espositivo si snoda tra i volti dei rappresentanti delle istituzioni, dell’arcidiocesi e della confraternita che hanno segnato la storia recente della celebrazione.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, la memoria si fa immagine: al Complesso Guglielmo II la mostra fotografica “U Viaggio”

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