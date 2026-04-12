Successo per la prima serata di Moda Monreale 2026 al Complesso Guglielmo II

Nella serata di apertura di “Moda Monreale 2026”, il Complesso Guglielmo II ha ospitato la prima passerella del progetto dedicato alla moda locale. La manifestazione ha visto sfilare diversi stilisti e modelli, attirando un pubblico interessato alle creazioni e alle tendenze presentate. La kermesse si è svolta senza problemi e ha rappresentato un primo momento di confronto tra professionisti del settore e appassionati di moda.

Monreale si conferma luogo di stile ed eleganza con il debutto della prima serata di Moda Monreale 2026. L’evento, tenutosi nella suggestiva cornice del Complesso Guglielmo II e patrocinato dal Comune di Monreale, ha registrato un’ottima risposta di pubblico, incantando i presenti con un mix di creatività e glamour. Sotto la direzione artistica di Luca Li Bosco, la sfilata ha preso vita grazie alla professionalità delle modelle del L.L.B Team, che hanno interpretato con classe le collezioni dei prestigiosi brand protagonisti: Old River, Luan Fashion Store, il Centro Ottico Pisciotta e Sis Dandify. Un ruolo fondamentale per la perfetta riuscita estetica dell’evento è stato svolto dal team di parrucchieri riuniti sotto il brand “Ad ognuno il suo stile”.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Successo per la prima serata di “Moda Monreale 2026” al Complesso Guglielmo II Monreale, il Consorzio di Tutela Vini DOC presenta il nuovo direttivo: appuntamento il 20 marzo al Complesso GuglielmoL’evento segna l’inizio ufficiale del mandato della neo-Presidente Costanza Chirivino, che illustrerà le linee programmatiche del nuovo corso alla... Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,...