Monreale dopo i disagi riprendono le corse del bus Amat 389

A Monreale sono riprese le corse dell'autobus Amat 389, interrompendo i disagi che avevano interessato i pendolari. Dopo un periodo di sospensione, il servizio di trasporto tra la città e il capoluogo siciliano è stato ripristinato, permettendo nuovamente agli utenti di muoversi senza problemi lungo questa tratta. La ripresa del servizio si configura come una soluzione alle difficoltà incontrate negli ultimi tempi.

MONREALE – Torna finalmente alla normalità la mobilità tra Monreale e il capoluogo siciliano. Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il Presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia, e l’Assessore ai Trasporti, Riccardo Oddo, esprimono profonda soddisfazione per la risoluzione della problematica relativa ai collegamenti Amat. Il ripristino delle linee è stato reso possibile grazie a un provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giunto in applicazione dell’articolo 99 della legge regionale 32024. Tale norma consente ai Comuni siciliani di estendere i servizi di trasporto urbano verso i territori contigui, laddove vi sia una significativa e comprovata vocazione turistica.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, dopo i disagi riprendono le corse del bus Amat 389 Notizie correlate Linea 389 Monreale-Palermo, caos senza fine: oggi di nuovo niente bus AMATMonreale – Nonostante AMAT avesse assicurato la ripresa del servizio dopo la sospensione di ieri, oggi le corse sulla linea 389 Monreale-Palermo non... Sì della Regione al prolungamento linea 389 Amat fino a Monreale: "Così favoriamo la mobilità di residenti e turisti"La Regione ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell'Amat, società che gestisce il trasporto pubblico nel Comune capoluogo, nel... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: SP42 di Tagliavia, viabilità compromessa tra abbandono e disagi; Santuario di Tagliavia sempre più isolato: la Sp 42 da 20 anni senza manutenzione. Collegamento Amat Palermo-Monreale, si va verso una soluzioneÈ arrivata una prima autorizzazione da parte della Regione, si attende l’ultimo via libera MONREALE, 25 aprile — La questione del collegamento Amat tra Pa ... monrealenews.it Un anno dopo la strage, Monreale si ferma per ricordare i tre giovani uccisiUn corte e tante iniziative per le tre vittime: Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo. ?Toccanti le testimonianze dei familiari, lanciato anche un video-appello contro la violenza ... msn.com Tour "Il sogno di Guglielmo. Il tesoro Arabo Normanno di Monreale" - facebook.com facebook Migliorare i collegamenti in bus tra #Palermo e #Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la #RegioneSiciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell' @AmatPalermoSpA. Leggi regione.sicilia.it/la-region x.com