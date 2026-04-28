Monopattini e bici elettrica in vendita senza le certificazioni di sicurezza esercente nei guai

Un esercente è stato coinvolto in un’operazione che ha portato al sequestro di tre monopattini e una bicicletta elettrica. Gli oggetti sono stati trovati privi delle certificazioni di sicurezza richieste dalla legge. La vicenda riguarda veicoli destinati alla vendita, che non rispettano le norme di conformità previste per questi mezzi di trasporto. La questione riguarda il rispetto delle regolamentazioni in materia di sicurezza e certificazione.

Tre monopattini e una bicicletta a propulsione elettrica sequestrati perché privi della certificazione di sicurezza. Si è concluso così un blitz realizzato dal Corpo di polizia locale di Ferrara, finalizzato alla tutela della sicurezza stradale e dei consumatori. L'operazione è stata curata, in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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