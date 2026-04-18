Alcol a due infra sedicenni e registri alimentari non compilati | un altro esercente nei guai

Un esercente è stato segnalato per aver somministrato alcol a due minorenni sotto i sedici anni. Durante un controllo, sono stati trovati registri alimentari incompleti o non aggiornati, mentre non era stata esposta la comunicazione di inizio attività (Scia). Le verifiche hanno rilevato anche irregolarità nella gestione dei registri Haccp, fondamentali per la sicurezza alimentare.

“Pizzicato” a somministrare alcolici a due infra sedicenni. Senza Scia esposta e con i registri Haccp, fondamentali per la sicurezza alimentari, tenuti in maniera approssimativa o non compilati. A finire nei guai, nell'ultimo weekend, è stato il titolare di un locale adibito alla somministrazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Colleferro e Valmontone, tre patenti ritirate per alcol. Nei guai anche un 70enne per munizioni abusiveUn bilancio pesante quello dell'ultimo weekend di controlli sulle strade a sud di Roma. Minaccia la cassiera e danneggia auto dopo aver consumato alcol: 22enne finisce nei guaiEpisodio di violenza e tensione all’interno di un supermercato del territorio, dove i Carabinieri della Stazione di Cancello sono intervenuti al... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Alcol a due infra sedicenni e registri alimentari non compilati: un altro esercente nei guai. Alcol a due minori al bar dell'oratorio, denunciato parrocoUn sacerdote è stato denunciato come titolare della licenza del bar di un oratorio a Darfo, in provincia di Brescia, dove due ragazze di 17 anni avevano acquistato bevande alcoliche. Oltre al parroco ... ansa.it L'alcol rende felici? E perché lo beviamo? Gli effetti (catastrofici) della sostanza nel cervello e nel corpo umanoHa la capacità di dare euforia, aumenta la sicurezza in noi stessi, e dà una sensazione di leggerezza, ma nasconde molte insidie che non vanno sottovalutate. Ma come fa l'alcol ... ilmattino.it