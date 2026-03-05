Gravi violazioni in un disco bar a Monfalcone | chiusa l' attività stangata da oltre 10 mila euro

Un disco bar a Monfalcone è stato chiuso dalle autorità a causa di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche. La decisione è arrivata dopo un controllo che ha evidenziato irregolarità nel rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro. La chiusura dell’attività ha comportato una sanzione economica superiore a dieci mila euro. L’intervento è stato effettuato dalle forze dell’ordine e dagli ispettori competenti.

Il blitz dei Nas e dell'Ispettorato del lavoro è scattato lo scorso 26 febbraio, ma la notizia è stata diffusa solamente nella mattinata di oggi 5 marzo Un locale di Monfalcone è stato fermato in seguito alle “gravi violazioni” presenti nella normativa antinfortunistica. Il blitz dei Nas e dell'Ispettorato del lavoro è scattato lo scorso 26 febbraio, ma la notizia è stata diffusa solamente nella mattinata di oggi 5 marzo. Nello specifico, i militari hanno riscontrato "la totale assenza del Documento di valutazione dei rischi determinando di fatto l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative eammende per un valore complessivo di 11. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

