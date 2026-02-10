Ponti comunali nuovi controlli per valutare la sicurezza

La sicurezza dei ponti comunali di Cesena torna sotto i riflettori. L’assessore ai lavori pubblici, Christian Castorri, ha spiegato che sono in corso nuovi controlli per verificare lo stato di sicurezza delle strutture. La verifica si basa sulle linee guida per la classificazione del rischio e il monitoraggio, che sono state oggetto di un’interrogazione dei consiglieri Marco Giangrandi e Denis Parise. Ora si attende di capire quali interventi saranno messi in atto per migliorare la stabilità delle infrastrutture.

Lo stato della sicurezza dei ponti è stato illustrato dall'assessore ai lavori pubblici, mobilità e sport Christian Castorri nella risposta a un'interrogazione dei consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi Marco Giangrandi e Denis Parise sullo stato di applicazione delle linee guida per la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio esistenti. Tra il 2023 e il 2024, spiega l'assessore, sono state svolte rilevazioni sulla rete stradale per deteminare l'elenco completo dei ponti in gestione al Comune di Cesena. Ammontano, in base alle verifiche dell'Ufficio Manutenzione strade, a 168 ponti.

