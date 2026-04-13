Studenti e volontari protagonisti della Settimana blu e della Giornata della costa

Da lecceprima.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 300 studenti provenienti dalla provincia di Lecce, che spaziano dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, hanno partecipato alle attività organizzate durante la Settimana blu e la Giornata della Costa 2026. Le iniziative sono state dedicate alla tutela e alla valorizzazione del tratto di costa locale, coinvolgendo studenti e volontari in diverse attività sul territorio. La partecipazione è stata numerosa e diversa, riflettendo l’interesse delle giovani generazioni per il tema ambientale.

GALLIPOLI – Sono stati circa 300 gli studenti della provincia di Lecce, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno preso parte alle iniziative promosse per la Settimana blu e per la “Giornata della Costa 2026”. Gli eventi sono stati promossi dall’ufficio scolastico.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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