Studenti e volontari protagonisti della Settimana blu e della Giornata della costa

Circa 300 studenti provenienti dalla provincia di Lecce, che spaziano dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, hanno partecipato alle attività organizzate durante la Settimana blu e la Giornata della Costa 2026. Le iniziative sono state dedicate alla tutela e alla valorizzazione del tratto di costa locale, coinvolgendo studenti e volontari in diverse attività sul territorio. La partecipazione è stata numerosa e diversa, riflettendo l’interesse delle giovani generazioni per il tema ambientale.

GALLIPOLI – Sono stati circa 300 gli studenti della provincia di Lecce, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno preso parte alle iniziative promosse per la Settimana blu e per la “Giornata della Costa 2026”. Gli eventi sono stati promossi dall’ufficio scolastico.🔗 Leggi su Lecceprima.it Teatro Romano, Giornata Mondiale della Poesia: protagonisti gli studentiTempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Teatro Romano di Benevento promuove un evento per celebrare il... Giornata regionale della Costa 2026: due giorni di esercirtazione per i volontari di Protezione civileLa Sezione Protezione Civile della Regione Puglia organizza, nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026, due importanti momenti di confronto, formazione...