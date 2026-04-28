Una donna ha raccontato di aver subito molestie in ospedale e di aver deciso di denunciare subito l’accaduto per evitare che altre ragazze passassero attraverso la stessa esperienza. Ha riferito di essere stata lasciata sola dopo l’incidente e di ritenere che l’uomo responsabile avrebbe potuto essere fermato. La vittima ha espresso il suo disappunto per come sono state gestite le cose, sottolineando che questa situazione si è ripetuta.

Bologna, 28 aprile 2026 – “Ho denunciato subito perché non capitasse ad altre ragazze. Invece è successo di nuovo, e ora c’è un’altra persona che soffre. Non mi sono sentita creduta. E da quel giorno la mia vita è diventata un incubo, con il terrore che lui mi venisse a cercare, e mi trovasse. Da allora non sono più riuscita a uscire da sola, sono tornata a stare con i miei genitori. Quello dopo la laurea doveva essere il periodo più felice della mia vita. Invece è cambiato tutto”. La 22enne, all’epoca residente a Bologna, è tornata a vivere nel Reggiano, dalla sua famiglia: fresca di laurea in Criminologia, era ricoverata al Maggiore perché doveva sottoporsi a un intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestie in ospedale, lo sfogo della prima vittima: “Quell’uomo poteva essere fermato. Io lasciata sola, questa non è giustizia”

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