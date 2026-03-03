Monaldi lo sfogo di Oppido | Ho salvato 3000 bimbi anche io sono la vittima

Oppido, coinvolto nel caso di Domenico Caliendo, ha espresso il suo disappunto in un’intervista. Ha dichiarato di aver salvato circa 3000 bambini e insiste nel sostenere di essere una vittima, respingendo le accuse che lo coinvolgono nella morte del bambino. La sua posizione si basa su una narrazione che ritiene ingiusta e parziale, e ha voluto chiarire il proprio punto di vista.

Non ci sta a passare per il principale responsabile della morte del piccolo Domenico Caliendo. Non ci sta a subire una sorta di narrazione a senso unico, fondata sulla ricostruzione offerta da testimoni e persone informate dei fatti, a proposito di quanto avvenuto lo scorso 23 dicembre all’interno della sala operatoria del Monaldi. No, il cardiochirurgo Guido Oppido rilancia: «Ho operato bene, ho fatto bene il mio mestiere, io sono una vittima: ho salvato tremila bambini da quando opero in Campania». Messo alle strette da una troupe di Lo stato delle cose (condotto da Massimo Giletti), il chirurgo di origine calabrese evita le telecamere, prova a dribblare le domande. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Morte Domenico Caliendo, il dottor Guido Oppido su Rai 3: «Ho fatto ciò che dovevo fare, sono una vittima»Nuovi sviluppi sulla vicenda della morte di Domenico Caliendo, il bambino destinato ad un cuore trapiantato danneggiato a causa del trasporti in un...

