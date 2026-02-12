Dopo le tensioni degli ultimi giorni, l’Avellino cerca di mettere a posto le cose. Raffaele Biancolino ha preso la parola, riconoscendo i suoi errori e chiedendo scusa, mentre la società ha deciso di riunire tutti i responsabili per fare il punto e riportare un po’ di calma nello spogliatoio. La situazione resta delicata, ma nessuno considera ancora la questione definitiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Momento delicato ma non decisivo in casa Avellino. Dopo lo sfogo di fine gara e il conseguente comunicato della Curva Sud, la società biancoverde ha scelto la via del confronto interno, riunendo dirigenza e staff tecnico per fare chiarezza e ricompattare l’ambiente. Pur restando in linea con l’obiettivo stagionale dichiarato, il clima attorno alla squadra ha imposto una riflessione profonda. Al termine dell’incontro, mister Raffaele Biancolino ha voluto affidare all’intero popolo irpino un messaggio sentito, tra scuse, orgoglio e richiesta di unità. L’ U.S. Avellino 1912 comunica che in data odierna, pur consapevole di essere in linea con l’obiettivo stagionale dichiarato a più riprese, si è tenuta una riunione tra società e staff tecnico in merito al momento della squadra ed all’episodio che ha visto mister Biancolino protagonista di uno sfogo al termine della gara dal quale è poi scaturito un comunicato della Curva Sud. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Sono un uomo anch’io”: lo sfogo e le scuse di Raffaele Biancolino

Approfondimenti su Avellino Dirigenza

Chiara Ferragni ha condiviso un momento di grande emozione dopo la sentenza, descrivendo la sua reazione come umana e spontanea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avellino Dirigenza

Argomenti discussi: Luca Trapanese, primo padre single adottivo d'Italia: Anch'io sono stato adottato; Giorgio Marchesi: Il mio Pirandello contemporaneo; Bar vendono alcolici anche a ragazzini di 13 anni: genitori preoccupati dopo i controlli 'sul campo'; Colpisce l’amico con una forbice, condannato a quattro anni e sei mesi. L’aggressore è lo stesso dell’accoltellamento al centro commerciale.

Fiducia a tempo (ma per quanto) a Raffaele #Biancolino #AvellinoPescara ultima spiaggia, all’alba di un tour de force decisivo in chiave salvezza #USAvellino - facebook.com facebook

L’elenco diramato da mister Raffaele Biancolino usavellino1912.com/avellino-frosi… #usavellino1912 #Branco x.com