Infastidisce ragazze nella metropolitana a Milano vigilante lo aggredisce ed estrae la pistola | sospeso

Una guardia giurata di 52 anni è stata sospesa dall'azienda di trasporti milanesi dopo aver aggredito fisicamente un ragazzo nella metropolitana di Milano. Secondo quanto riferito, il vigilante avrebbe anche estratto la pistola d'ordinanza senza che ci fosse una legittima difesa. L'episodio ha suscitato attenzione e sono state avviate le procedure disciplinari nei confronti dell'uomo.