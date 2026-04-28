Monica Silva ha fatto un percorso che parte dall’avvocatura e arriva al mondo della moda sartoriale, passando per l’arte e i ricordi. Tutto è cominciato con un semplice braccialetto, un oggetto che ha acceso la sua creatività e l’ha portata a sviluppare una propria visione. La sua storia mostra come un impulso personale possa trasformarsi in un progetto artistico e sartoriale, unendo memoria e immaginazione.

L’INTERVISTA. Dall’avvocatura all’atelier: il viaggio di Monica Silva tra impulso artistico, moda sartoriale e memoria, iniziato con un braccialetto e diventato una visione. Monica Silva, per tutti Moki, è un’anima creativa che ha scelto di riscrivere la propria storia seguendo l’istinto. Sarta, classe 1975, porta con sé un soprannome nato nell’infanzia, intimo e familiare, diventato poi identità artistica. L’Atelier Moki nasce nel luglio 2006, quasi per scommessa: da un lato una carriera da avvocato, dall’altro una vocazione che affonda le radici nei gesti di sempre - cucire, ricamare, creare. Il punto di svolta è un braccialetto, «Doux Mémoires»: una base handmade su cui Moki applica piccoli oggetti raccolti in casa, ciascuno carico di ricordi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Moki, la creatività che nasce dai ricordi

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