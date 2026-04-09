Trieste nasce il famedio per Matteo e Pierluigi | la teca dei ricordi

Nella mattinata del 9 aprile 2026, nella città di Trieste, la Questura ha aperto una teca in ricordo di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. L'iniziativa è stata annunciata ufficialmente e ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti delle autorità locali. La teca si trova all’interno della Questura ed è stata allestita per conservare i ricordi dei due agenti.

Nella mattinata di questo 9 aprile 2026, la Questura di Trieste ha inaugurato una teca dedicata alla memoria di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. All’interno del famedio dell’istituto, un manufatto lungo circa tre metri ospita i ricordi degli agenti della Squadra volante, vittime dell’aggressione compiuta da Alejandro Meran il 4 ottobre 2019. Il valore dei simboli nella ricostruzione dell’identità locale. L’inaugurazione non è solo un atto formale, ma il risultato di un processo di selezione accurata operato dagli uffici della Questura. Gli oggetti esposti provengono da una vasta raccolta inviata dai cittadini triestini e da persone provenienti da altre zone, che dopo la tragedia del 2019 avevano voluto manifestare la propria vicinanza alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, nasce il famedio per Matteo e Pierluigi: la teca dei ricordi Leggi anche: L'omaggio della questura a Matteo e Pierluigi: nel famedio la teca con i ricordi dei due agenti uccisi Ambiente ed energia: nasce a Trieste il primo sportello del FvgAl via lo 'Sportello ambiente ed energia', che sarà attivo in via Carducci da lunedì 2 marzo.