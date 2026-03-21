In un’intervista, il regista iracheno racconta come il suo primo film, intitolato

L'intervista al regista iracheno, che racconta il suo esordio cinematografico ispirato dai ricordi della sua infanzia nell'Iraq di Saddam Hussein. Sulla carta, immaginare di ambientare un racconto fiabesco nel contesto di un paese oppresso da un regime dittatoriale e messo in ginocchio da guerra e sanzioni che lo isolano dal resto del mondo, sembrerebbe impossibile ed anche fuori luogo. Ma Hasan Hadi, regista iracheno, cresciuto durante gli anni '90 del suo paese costretto dalla tirannia di Saddam Hussein, per il suo esordio al lungometraggio ha voluto dimostrare che tutto ciò era possibile e realizzabile. Nei suoi ricordi di infanzia, ce n'era uno che era così eclatante da sembrare credibile solo nella finzione: un suo compagno di classe era stato scelto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La torta del Presidente, intervista ad Hasan Hadi: "Un racconto universale che parte dai miei ricordi"

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