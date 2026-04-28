Luciano Moggi ha espresso preoccupazione riguardo a possibili tentativi di escludere Beppe Marotta dal suo ruolo, affermando che ci sono persone che vogliono farlo fuori come accadde con lui in passato, perché considera Marotta molto competente. La dichiarazione, rilasciata a Sky Sport, si presenta come un semplice “non ricordo”, senza che ci siano attualmente coinvolgimenti diretti di Marotta nell'inchiesta in corso.

Luciano Moggi in difesa di Beppe Marotta che al momento è del tutto estraneo all’inchiesta. Resta solo una goffa dichiarazione rilasciata a Sky Sport, un “non ricordo” come se stesse rispondendo ai giudici e non a un giornalista. Luciano Moggi in ogni caso lo difende a spada tratta nell’intervista di Libero (quotidiano su cui scrive). Moggi parla come se Marotta fosse indagato e al momento non c’è alcuna ipotesi che va in tal senso. A occhio, non gli ha fatto un piacere paragonandolo a sé. Moggi si ritiene vittima di Calciopoli. Dice che almeno Marotta ha un club che lo difende mentre lui fu scaricato dalla Juventus. In realtà non ha torto. Aggiungiamo che è tutto il mondo Inter a godere di protezioni che allora la Juventus non ebbe.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Moggi: “Vogliono fare fuori Marotta come fecero con me, perché è il più bravo”

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