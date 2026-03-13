Passaggi contrasti e verticalità | ecco perché Marotta e Chivu vogliono Koné all' Inter

Marotta e Chivu stanno puntando con decisione su Koné per rinforzare il centrocampo dell’Inter. Il francese rappresenta il principale obiettivo per il prossimo mercato e le trattative sono in corso. La società nerazzurra ha manifestato chiaramente il proprio interesse, concentrando le proprie energie sulla riuscita dell’operazione. La scelta di Koné si basa sulle sue caratteristiche tecniche e sulla compatibilità con il progetto della squadra.

La squadra con più passaggi della Serie A non poteva che puntare a un passatore doc. Manu Koné è il pallino di Marotta e Ausilio per il prossimo anno. L’avevano cercato l’estate scorsa e ci riproveranno anche tra qualche mese. Koné, intanto, gioca e si diverte nella Roma del Gasp e attende paziente il futuro, ma il suo stile sarebbe perfetto per l’Inter verticale e fluida di Chivu. Una squadra che fa del possesso palla uno dei suoi cavalli di battaglia. Andiamo sui dati. L’Inter è la squadra con la media più alta di passaggi riusciti a partita e la seconda per possesso palla medio a partita dopo il Como di Fabregas (circa il 60%). Ne consegue che i nerazzurri, più verticali rispetto all’anno scorso, tengono le redini del gioco e ne dettano i ritmi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

