Luciano Moggi ha dichiarato che ci sarebbe un tentativo di colpire la persona responsabile degli aspetti sportivi di una società, paragonando la situazione a quella del 2006. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico e hanno suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, rinnovando l’attenzione su questioni legate a precedenti episodi giudiziari. La dichiarazione è stata diffusa tramite canali ufficiali e ha attirato l’interesse dei media.

"> Luciano Moggi torna a far discutere con dichiarazioni destinate a creare polemica. Intervenuto ai microfoni di Libero, l’ex dirigente ha tracciato un parallelo diretto tra quanto accaduto a lui nel 2006 e la situazione attuale che riguarderebbe Beppe Marotta. «Vogliono fare le scarpe a Marotta: è il migliore e noto delle analogie con quello che è accaduto a me nel 2006. Ero scomodo, come lo è lui», ha dichiarato Moggi, evocando lo spettro di Calciopoli e suggerendo dinamiche simili nel calcio italiano contemporaneo. Nel suo intervento, Moggi ha poi allargato il discorso alla qualità della dirigenza nel panorama attuale, indicando pochi esempi virtuosi: «Oggi i presidenti capaci sono pochi: solo De Laurentiis e Percassi».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Moggi: «Vogliono colpire Marotta, è come nel 2006»

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