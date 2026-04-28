L’ex dirigente di una grande squadra italiana ha commentato l’attuale inchiesta che coinvolge gli arbitri, affermando che il dirigente dell’altra squadra non è coinvolto e che ci sono tentativi di screditarlo, come già accaduto nel passato. Ha inoltre definito il presidente dell’Inter come un uomo onesto. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista, nel mezzo delle indagini giudiziarie che stanno scuotendo il calcio nazionale.

di Francesco Aliperta Moggi, l’ex dirigente bianconero analizza il terremoto giudiziario e difende il presidente dell’Inter: le sue parole. In un’intervista rilasciata a Libero, Luciano Moggi è tornato a far sentire la sua voce sulle vicende che stanno sconvolgendo il calcio italiano. L’ex direttore generale della Juventus ha analizzato l’inchiesta della Procura di Milano che vede coinvolto l’ex designatore Gianluca Rocchi, tracciando inevitabili parallelismi con il passato ma offrendo una lettura netta sulle responsabilità attuali. Nonostante il clima di forte tensione, Moggi ha voluto fare una precisazione importante riguardo alla posizione dei club, focalizzandosi in particolare sul presidente dell’ Inter.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moggi sull’inchiesta arbitri: «Marotta non c’entra, vogliono fargli le scarpe come hanno fatto con me. Rocchi è un galantuomo»

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