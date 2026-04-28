Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha commentato la situazione riguardante gli arbitri in Serie A, sostenendo che ci siano tentativi di danneggiare la figura di un attuale dirigente sportivo, considerato il più competente. Moggi ha affermato che questa strategia ricorda quanto accadde in passato, quando lui stesso fu coinvolto in un caso di cronaca giudiziaria. Ha anche sottolineato che l’attuale dirigente ha una società alle spalle, a differenza di quanto successe durante Calciopoli.

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© Calcionews24.com - Moggi convinto: «Vogliono fare le scarpe a Marotta perché è il più bravo, come fecero con me. Rispetto a Calciopoli lui ha una società alle spalle»

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