Moretto | Modric deciderà intorno maggio vuole vincere col Milan e poi decidere sul suo futuro

Luka Modric aspetta di decidere il suo futuro. A maggio, il centrocampista croato farà la sua scelta, con l’obiettivo di vincere con il Milan prima di prendere una decisione definitiva. Intanto, i tifosi rossoneri sperano che resti, ma il suo futuro resta ancora in bilico.

Luka Modric ha conquistato il cuore di tutti i tifosi rossoneri. Arrivato al Milan a parametro zero dal Real Madrid, il croato ha firmato con i rossoneri per un anno, con opzione per il secondo, realizzando il sogno che aveva sin da bambino. Ma quale sarà il suo futuro? Rinnoverà con i rossoneri oppure la sua avventura al Milan terminerà dopo appena una stagione? A parlare di ciò è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo vide caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole: "Luka Modric ha un contratto in scadenza a giugno.

Luka MODRIC e una QUALITÀ CONTAGIOSA: con lui gira tutto il MILAN | Serie A Enilive | DAZN

Moretto: Futuro Modric, serve del tempo. Serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagioneLuka Modric la scorsa estate è passato al Milan a parametro zero dal Real Madrid, firmando un contratto da un anno con opzione. Il croato è stato inondato d'amore dal mondo ... milannews.it

