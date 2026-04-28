Calciomercato Moretto | Fase clou per Modric Gila? Trattativa non semplice

Durante il calciomercato, Matteo Moretto ha aggiornato sui movimenti più significativi, sottolineando che la trattativa per il trasferimento di Modric è nella fase più intensa. Ha anche menzionato che la situazione di Gila non è semplice da risolvere. Questi sono gli ultimi sviluppi relativi a due calciatori coinvolti in trattative ancora aperte.

La fine della Serie A si sta avvicinando sempre di più e, con essa, si avvicina anche la finestra estiva di mercato. Uno dei temi più delicati in casa Milan è, sicuramente, il futuro di Luka Modric. A parlarne è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto. Il centrocampista croato, ora fuori a causa di un intervento allo zigomo dopo il trauma subito in Milan-Juventus, avrà il tempo necessario per capire che fare del suo futuro. "Per quanto riguarda Luka Modric, diciamo che adesso entriamo nel clou, nella fase decisiva del suo futuro. Luka Modric vuole riflettere bene sul tipo di percorso in questo finale di carriera da affrontare. Ovviamente adesso, restando un po' fuori anche dal punto di vista sportivo in campo, si può concentrare al 100% su quello che sarà il suo futuro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Fase clou per Modric. Gila? Trattativa non semplice” Notizie correlate Milan, rinnovo in arrivo per Tomori. Moretto: “Trattativa in fase avanzata”In difesa il Milan ha al momento 4 titolari di fatto: Gabbia che gioca sempre al centro, Tomori, Pavlovic e De Winter che ruotano per i due posti da... Leggi anche: Calciomercato Inter, trattativa ben avviata per Moretto: i nerazzurri si sono mossi in anticipo per…