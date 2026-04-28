Luka Modri? ha subito un intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina a causa di una frattura allo zigomo. La procedura è stata necessaria per riparare il danno subito, e per ora si tratta di un stop in stagione che potrebbe influenzare la sua partecipazione al prossimo Mondiale. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sul recupero o sui tempi di ripresa.

? Cosa sapere Luka Modri? subisce un intervento alla Clinica La Madonnina per una frattura allo zigomo.. Il centrocampista dell'AC Milan interrompe la stagione per recuperare in vista del Mondiale.. L’intervento chirurgico di Luka Modri? alla Clinica La Madonnina di Milano si è concluso con successo dopo la diagnosi di una frattura complessa e pluriframmentaria all’osso zigomatico sinistro. Il comunicato ufficiale dell’AC Milan, diffuso nella giornata di lunedì 27 aprile, ha confermato che il centrocampista croato dovrà interrompere il proprio percorso stagionale con la maglia rossonera a causa del trauma subito al volto. Il lavoro dei medici in clinica e l’impatto sulla stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modri?, operazione al volto: stop in stagione per il Mondiale

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