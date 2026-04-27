Il Milan ha diffuso un comunicato in merito all'infortunio di Luka Modric, confermando che l'intervento chirurgico è stato eseguito con successo. L'operazione si è svolta senza complicazioni e il giocatore si trova attualmente sotto osservazione presso la struttura sanitaria. Resta da definire il periodo di recupero, che sarà stabilito nelle prossime settimane in base all'evoluzione della condizione fisica.

Luka Modric è uscito dal campo per infortunio all'82' minuto di Milan-Juventus, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, il centrocampista croato classe 1985 è stato costretto ad operarsi a causa della frattura dello zigomo sinistro rimediata nello scontro con Locatelli. La stagione dell'ex Real Madrid in rossonero può dichiararsi terminata: l'obiettivo resta il recupero in extremis in vista del Mondiale. Il Milan ha reso noto che l'intervento chirurgico a cui Modric si è sottoposto è perfettamente riuscito. Di seguito, il comunicato ufficiale del club rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio Modric, operazione perfettamente riuscita: il comunicato del Milan

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