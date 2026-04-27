Frattura allo zigomo sinistro per Modric | il centrocampista croato sarà operato quando rientra
Durante la partita contro la Juventus, il centrocampista croato ha subito una frattura allo zigomo sinistro a seguito di un contrasto con un avversario. La società ha annunciato che sarà sottoposto a un intervento chirurgico e ha comunicato che il suo rientro in campo dipenderà dall’esito dell’operazione e dai tempi di recupero. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla data dell’intervento.
Luka Modri? si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un duro contrasto con Manuel Locatelli nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista del Milan verrà operato e tempi di recupero sono ancora da definire.🔗 Leggi su Fanpage.it
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