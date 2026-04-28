Il trasferimento di un calciatore di lunga data al suo club di sempre sembra ormai vicino alla conclusione. Dopo anni trascorsi in prima linea, il giocatore di 40 anni potrebbe lasciare l’attuale squadra, con le trattative in corso per definire le condizioni del suo addio o eventuale permanenza. La vicenda coinvolge aspetti contrattuali e questioni di rinnovo, che stanno occupando le parti interessate in queste settimane.

Una storia d’amore che dura fin dalla nascita e che all’età di 40 anni gli ha permesso di vestire la maglia del suo cuore. Luka Modric non ha ancora deciso che strada intraprendere al termine di questa stagione e difficilmente lo farà prima del Mondiale. Il rinnovo di contratto per un altro anno è sicuramente un’opzione percorribile, ma tutto dipenderà da diversi fattori fondamentali per il giocatore. Chieste garanzie sul progetto rossonero. Sono diverse le richieste, se così si possono definire, che il pallone d’oro avrebbe manifestato alla società per rimanere un’altro anno. Per racchiuderle in poche parole, Luka vorrebbe che ci fosse un progetto serio e vincente che permetterebbe al Diavolo di essere competitivo fin da subito.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Modric-Milan, siamo ai titoli di coda? Le condizioni per restare

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