Ilary Blasi | Totti? Siamo ai titoli di coda presto sposperò Bastian

Ilary Blasi ha annunciato durante un'intervista a Verissimo che si sposerà con Bastian Muller. La conduttrice ha dichiarato che il loro rapporto sta entrando in una nuova fase e ha aggiunto che presto cambieranno stato civile. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i fan, che attendevano aggiornamenti sulla sua vita privata. La coppia è stata al centro dell'attenzione negli ultimi tempi.

(Adnkronos) – Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller. La conduttrice lo ha rivelato oggi, domenica 15 marzo, ospite a Verissimo. Il matrimonio però arriverà solo dopo la conclusione del divorzio con Francesco Totti. "Ci siamo, siamo ai titoli di coda", ha ironizzato Blasi parlando della separazione dall'ex capitano della Roma. "Se tutto va come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi?Che abbia ricevuto la proposta proprio durante le festività resta un mistero, quel che è certo è che la presentatrice appare oggi più serena che mai...

Ilary Blasi, il rapporto tra Bastian Muller e l’amica che non piaceva a TottiL'amica di Ilary Blasi, Alessia Solidani, ha un ottimo rapporto con Bastian Muller, ma non era lo stesso con Francesco Totti: i due non andavano per...

Approfondimenti e contenuti su Ilary Blasi

Temi più discussi: Un divorzio e due matrimoni per Ilary Blasi e Totti, il ritorno in tv di Barbara D'Urso e l'influencer speciale di Olly; Chanel Totti: Vivere la separazione dei miei non è stato facile. Io e Cristian abbiamo protetto Isabel. Tv? Non voglio seguire mia...; Chanel Totti su mamma Ilary: La faccio esaurire, non si riposa mai; Michelle Hunziker e Ilary Blasi, staffetta a Battiti Live Spring: l’amicizia nata tra tv e una vacanza in barca.

Ilary Blasi conferma: Mi sposo, con Totti siamo ai titoli di coda sul divorzioSiamo ai titoli di coda . Con queste parole a Verissimo Ilary Blasi conferma che il divorzio da Francesco Totti è a un passo. A fine marzo se tutto andrà come deve arriverà il divorzio e poi le ... corrieredellosport.it

«Mi sposo, con Totti siamo ai titoli di coda. Chanel in tv? Siamo molto simili». Ilary Blasi è pronta per il Grande FratelloIlary Blasi torna oggi in tv (domenica 15 marzo) come ospite di Verissimo. Nel salotto televisivo dell'amica Silvia Toffanin, presenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip che conduce ... ilmessaggero.it

Ilary Blasi si racconta in vista del debutto del Grande Fratello facebook

Ilary Blasi cammina negli studi Mediaset con le ciabatte, è già entrata nel mood Grande Fratello x.com