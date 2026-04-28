Modigliana buco nel bilancio | bollette alle stelle e mancati incassi

Il gruppo politico locale ModiglianAttivAzione ha respinto il bilancio previsto per il 2025 del comune di Modigliana durante l’assemblea del 28 aprile. La discussione si è concentrata sui problemi finanziari di quest’ultimo, in particolare sulle elevate spese per le bollette e sulla mancanza di entrate sufficienti a coprirle. La decisione di bocciare il documento contabile ha suscitato reazioni tra i presenti.

? Cosa sapere Il gruppo ModiglianAttivAzione boccia il bilancio 2025 del comune di Modigliana il 28 aprile.. I costi energetici scolastici superano le previsioni e mancano 10.674 euro dai canoni suolo pubblico.. Il consiglio comunale di Modigliana si è trasformato in un campo di battaglia martedì 28 aprile 2026, quando il gruppo ModiglianAttivAzione ha bocciato il bilancio consuntivo 2025, denunciando discrepanze nei conti delle scuole e mancati incassi dai cantieri. La tensione in aula è esplosa sulla gestione dei flussi finanziari comunali. Adriano Cheli e Samorì, portavoce della minoranza, hanno messo sotto i riflettori una serie di numeri che, secondo le loro analisi, smentiscono le previsioni fatte l’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modigliana, buco nel bilancio: bollette alle stelle e mancati incassi Notizie correlate Debito comune a 21 miliardi: il piano per recuperare i mancati incassiOltre mille amministrazioni locali in Italia faticano a riscuotere i tributi spettanti, accumulando un debito complessivo che supera i 21 miliardi di... Leggi anche: Prezzi alle stelle, rincari su bollette e cibo Aggiornamenti e dibattiti Tursi, Salis e il buco (di bilancio) che non c’é. Centrodestra: non sa nemmeno fare i contiAlla prova dei fatti, il presunto buco di bilancio da oltre 50 milioni di euro, annunciato nei mesi scorsi dalla Giunta Salis, si è rivelato inesistente. I numeri del rendiconto dimostrano invece un ... ligurianotizie.it Bilancio Comune, l'opposizione: Millantato un buco che non esiste. La maggioranza: Dato più basso degli ultimi anniIl centrodestra accusa il centrosinistra di aver inventato il buco da 50 milioni; i progressisti ribattono che è grazie al loro lavoro che sono riusciti a recuperarli ... primocanale.it