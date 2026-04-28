Modello B domanda prima fascia Graduatorie di Istituto per aspiranti delle GaE | la guida del Ministero
Il Ministero ha pubblicato una guida dedicata agli aspiranti che devono compilare il modello B per la scelta delle scuole in vista dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie di istituto. La documentazione fornisce istruzioni dettagliate per la compilazione e l'inserimento dei dati necessari. La procedura riguarda coloro che partecipano alle graduatorie di istituto e devono aggiornare o presentare la domanda, in particolare per l'inserimento nella prima fascia.
A disposizione degli aspiranti impegnati nella compilazione del modello B per la scelta delle scuole per l'inserimento in prima fascia delle graduatorie di istituto la guida del Ministero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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