Modello B domanda prima fascia Graduatorie di Istituto per aspiranti delle GaE | la guida del Ministero

Il Ministero ha pubblicato una guida dedicata agli aspiranti che devono compilare il modello B per la scelta delle scuole in vista dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie di istituto. La documentazione fornisce istruzioni dettagliate per la compilazione e l'inserimento dei dati necessari. La procedura riguarda coloro che partecipano alle graduatorie di istituto e devono aggiornare o presentare la domanda, in particolare per l'inserimento nella prima fascia.