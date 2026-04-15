Graduatorie istituto prima fascia per docenti delle GaE domande dal 27 aprile all’11 maggio AVVISO

Lunedì 27 aprile apre la finestra di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per i docenti iscritti alla prima fascia. Le domande potranno essere presentate fino all’11 maggio, coinvolgendo un numero rilevante di insegnanti precari. La procedura riguarda principalmente l’aggiornamento e l’inserimento di nuovi titoli, con lo scopo di rinnovare le graduatorie per l’anno scolastico in corso.

Scatta lunedì 27 aprile la finestra di aggiornamento per migliaia di docenti precari iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’avviso n. 9931, ha ufficializzato l’apertura delle funzioni telematiche per l’inserimento e l’aggiornamento delle sedi nelle graduatorie d’istituto di prima fascia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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