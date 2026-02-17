Trasporti Il Vicepresidente Casillo incontra i sindacati | Investire e condividere per tornare alla normalità del servizio

Il Vicepresidente Casillo ha incontrato i rappresentanti dei sindacati per discutere dei problemi nel settore dei trasporti, dopo che le recenti difficoltà hanno causato disagi agli utenti. Durante l'incontro, ha affermato che aumentare gli investimenti nel Trasporto Pubblico Locale in Campania può portare a un servizio più efficiente e a condizioni migliori per i lavoratori. Casillo ha anche sottolineato l’importanza di condividere le strategie per tornare presto alla normalità, indicando che il settore ha bisogno di interventi concreti e immediati.

"Vogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania, perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire un beneficio concreto ai cittadini e all'utenza. Ma per fare questo tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione per rafforzare il sistema del trasporto regionale, non sottovalutando quanto di buono fatto in questi anni e allo stesso tempo affrontare quelle che sono le criticità maggiori" - è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti, al termine dei due incontri avuti con le organizzazioni sindacali del settore trasporti. L'amministratore di Air Anthony Acconcia prenderà parte ad una nuova riunione che è già programmata lunedì 9 febbraio presso la Direzione generale della Mobilità sempre con il vicepresidente regionale Casillo, il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone,