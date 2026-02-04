Università del Sannio Errico incontra la rettrice Moreno | Serve una strategia condivisa per il rilancio del territorio

Questa mattina il consigliere regionale Fernando Errico ha incontrato la rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno. L’obiettivo principale è trovare una strategia condivisa per rilanciare il territorio. L’incontro si è tenuto nella sede dell’ateneo in piazza Guerrazzi e si è parlato di come l’università possa contribuire allo sviluppo locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto questa mattina, presso la sede dell’ Università degli Studi del Sannio in piazza Guerrazzi, un incontro istituzionale tra il consigliere regionale Fernando Errico e la rettrice dell’ateneo sannita, professoressa Maria Moreno. Un confronto proficuo e improntato alla collaborazione, finalizzato a rafforzare il dialogo tra istituzioni regionali e mondo accademico e a costruire una sinergia concreta sui principali temi di sviluppo del territorio. Al centro del colloquio, la necessità di una strategia condivisa per le aree interne. “Immaginare interventi scollegati – ha sottolineato Errico – rischia solo di alimentare contrapposizioni strumentali tra maggioranza e minoranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

