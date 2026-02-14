Anci il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro presidente della commissione Mezzogiorno

Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco, ha ottenuto la presidenza della commissione Mezzogiorno dell’Anci dopo aver ottenuto il sostegno di diversi colleghi. La sua nomina arriva in un momento in cui i comuni del Sud cercano risposte concrete alle difficoltà di sviluppo e rilancio economico. Corsaro ha già annunciato che si concentrerà su progetti di infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della vita nelle aree più svantaggiate.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro è il nuovo presidente della commissione per il Mezzogiorno e la coesione territoriale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani. A ufficializzare la nomina il presidente nazionale Anci Gaetano Manfredi e il presidente del Consiglio nazionale Marco.