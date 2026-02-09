La telenovela al Comune di Alimena e gli affetti stabili in Giunta | il sindaco nomina assessore la sua compagna

Il sindaco di Alimena, Giuseppe Scrivano, ha deciso di nominare la sua compagna assessore. La mossa ha scatenato polemiche tra i membri del Consiglio comunale, che accusano il primo cittadino di favoritismi e scarsa trasparenza. La scelta, fatta in un momento di forte tensione politica, apre di nuovo il dibattito sulla gestione del Comune e sulla relazione tra politica e vita privata.

Ad Alimena il sindaco Giuseppe Scrivano nomina in Giunta la sua compagna. Una scelta che sta facendo scalpore nel piccolo Comune delle Madonie dove, da circa due mesi a questa parte, c'è uno scontro senza precedenti fra il primo cittadino e il Consiglio comunale.

