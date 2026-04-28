Mississippi autista scuolabus sviene alla guida 5 ragazzini riescono a salvare tutti | Amo ognuno di loro
In Mississippi, un autista di scuolabus è svenuto mentre era alla guida a causa di un grave attacco d'asma. Cinque studenti a bordo sono riusciti a prendere il controllo del veicolo e a fermarlo in sicurezza, evitando potenziali conseguenze più gravi. La scena è stata raccontata come un gesto coraggioso da parte dei ragazzi, che hanno salvato se stessi e gli altri passeggeri.
In Mississippi cinque studenti hanno evitato una tragedia prendendo il controllo del loro scuolabus dopo che l'autista è stata colpita da un grave attacco d'asma mentre era alla guida: celebrati come veri eroi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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