Sviene alla guida ed esce di strada in auto il figlio di sei anni riesce a chiamare i soccorsi

È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio lungo la strada provinciale 46 tra Fiorenzuola e Baselicaduce. La donna, incinta, è stata portata all'ospedale. Il figlio invece è illeso Donna sviene alla guida e finisce fuori strada, il figlio di sei anni telefona al papà che dà l’allarme. È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio lungo la strada provinciale 46 tra Fiorenzuola e Baselicaduce. La donna stava facendo ritorno a Besenzone da Fiorenzuola insieme al figlio quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore improvviso. Il bambino, regolarmente seduto sul seggiolino posteriore, ha provato a chiamare insistentemente sua madre per farla svegliare ed è comunque riuscito a prendere in mano il telefono cellulare e a contattare il padre che era a casa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

