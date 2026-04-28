Missione del Tcr al Macfrut Mingozzi | Bilancio positivo

Il Terminal Container Ravenna (Tcr) ha preso parte al Macfrut di Rimini, all’interno dello spazio gestito dall’Autorità di Sistema Portuale. La partecipazione è stata condivisa con altri operatori del porto di Ravenna, tra cui SagemS. La presenza al salone si è conclusa con un bilancio definito positivo dal rappresentante di Tcr.

Terminal Container Ravenna (Tcr) ha partecipato al Macfrut di Rimini all’interno dello stand coordinato dall’ Autorità di Sistema Portuale, insieme agli operatori del porto di Ravenna SagemS.F.A.C.S. e Olympia di Navigazione. Le tre giornate fieristiche sono state caratterizzate da un’intensa attività di incontri commerciali con delegazioni di importatori ed esportatori provenienti in particolare da Egitto, Turchia e Israele. Questi mercati rappresentano il principale bacino di origine del traffico ortofrutticolo in import allo scalo ravennate, a cui si affiancano i flussi in import di fertilizzanti, comparto in cui Ravenna detiene una posizione di leadership a livello nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Missione del Tcr al Macfrut. Mingozzi: "Bilancio positivo" Notizie correlate Sicindustria brinda al successo a Wine Paris 2026: "Missione in Francia, bilancio positivo"Si chiude con un bilancio positivo la prima partecipazione di Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (Een), a Wine Paris 2026, tra i... Leggi anche: Cricket, bilancio positivo per l’Italia alla prima esperienza in Coppa del Mondo T20