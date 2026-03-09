Cricket bilancio positivo per l’Italia alla prima esperienza in Coppa del Mondo T20

L'Italia del cricket ha partecipato per la prima volta alla Coppa del Mondo T20, un torneo che sarà incluso tra le discipline olimpiche a Los Angeles 2028. La squadra ha concluso la propria avventura con un bilancio di un successo e tre sconfitte, affrontando le sfide del torneo in India. Questa esperienza rappresenta un momento importante per il cricket italiano.

Cricket, l’India vince la Coppa del Mondo T20 nella bolgia del Modi Stadium. Nuova Zelanda travolta Cricket, lo Zimbabwe batte anche lo Sri Lanka ai Mondiali T20. Vince l’Afghanistan, sconfitta per l’Italia Giacomo Bertagnolli fa 10 medaglie alle Paralimpiadi! Azzurro d’argento in superG E sono dieci (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi). Giacomo Bertagnolli raggiunge la doppia cifra nel computo personale delle medaglie. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket, bilancio positivo per l’Italia alla prima esperienza in Coppa del Mondo T20 Articoli correlati Cricket, l’Italia cede all’Irlanda nella prima amichevole verso la Coppa del Mondo T20L’Italia cede all’Irlanda nella prima delle tre amichevoli T20 International di cricket maschile, giocata nell’ambito di una tournée bilaterale al... Cricket, l’Italia supera anche in Canada nella penultima amichevole prima della Coppa del Mondo T20Continua senza intoppi la marcia dell’Italia nella preparazione verso la Coppa del Mondo T20 di cricket: nella penultima amichevole prima della... Contenuti utili per approfondire Cricket bilancio positivo per l'Italia... Cricket, bilancio positivo per l’Italia alla prima esperienza in Coppa del Mondo T20L'Italia del cricket ha chiuso con un successo e tre sconfitte la propria avventura iridata: per la prima volta gli azzurri hanno preso parte alla fase ... oasport.it Cricket, l’India vince la Coppa del Mondo T20 nella bolgia del Modi Stadium. Nuova Zelanda travoltaLa finale della Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, andata in scena in India e Sri Lanka, premia i padroni di casa: allo Narendra Modi Stadium di ... oasport.it