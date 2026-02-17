Sicindustria brinda al successo a Wine Paris 2026 | Missione in Francia bilancio positivo

Sicindustria ha festeggiato il risultato della sua prima partecipazione a Wine Paris 2026, evento internazionale dedicato al vino, dopo aver registrato più di 6.000 visitatori all’interno del padiglione. La partecipazione, promossa grazie alla collaborazione con Enterprise Europe Network (EEN), ha portato a nuovi incontri e opportunità di business per le aziende associate. La presenza in Francia si è conclusa con segnali di interesse concreti da parte di operatori esteri, rafforzando la presenza del settore vitivinicolo locale sul mercato internazionale.

Si chiude con un bilancio positivo la prima partecipazione di Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network (Een), a Wine Paris 2026, tra i principali appuntamenti internazionali per il business vitivinicolo, che al Paris Expo Porte de Versailles ha fatto registrare oltre 6.000 espositori da circa 60 Paesi e più di 60 mila operatori professionali provenienti da 155 mercati. Lo stand collettivo di Sicindustria (Hall 2.1) ha rappresentato un punto di riferimento per buyer, importatori e distributori interessati al vino siciliano di qualità. Nei tre giorni di manifestazione sono stati oltre 300 gli operatori professionali che hanno visitato l'area espositiva, con un'agenda fitta di incontri B2B e contatti qualificati provenienti da Europa, Nord America e Asia.