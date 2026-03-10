Procida trionfa | la mamma che ha vinto Miss Mamma in Poesia

Una mamma di Procida, Debora Vicidomini, ha vinto il concorso nazionale Miss Mamma in Poesia 2026. La competizione si è svolta di recente e ha visto partecipare diverse donne provenienti da varie zone del paese. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La vincitrice ha ricevuto il premio ufficiale e riconoscimenti per la sua poesia.

Una mamma di Procida, Debora Vicidomini, ha conquistato il primo posto al concorso nazionale Miss Mamma in Poesia 2026. L'evento, dedicato alla Giornata Internazionale della Donna e svoltosi online con premiazione a Rimini, ha la partecipazione di 32 mamme vincitrici delle edizioni precedenti del concorso Miss Mamma Italiana. La vittoria è stata decretata domenica 8 marzo da una giuria tecnica presieduta dal giornalista Davide Buratti, in uno spazio eventi del centro commerciale i Malatesta. La poesia vincente, intitolata Lo specchio, è stata presentata tramite video inviato sulla pagina Facebook ufficiale dell'iniziativa.