Hockey ghiaccio il tabellone maschile delle Olimpiadi | gli incroci dai quarti alla finale
L'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha annunciato il percorso degli uomini nel torneo di hockey su ghiaccio, dopo aver completato la fase a gironi. La suddivisione delle squadre in ottavi, quarti e semifinali ha preso forma, con alcune sfide molto attese già decise. I primi incontri si svolgeranno tra poche settimane, creando grande attesa tra tifosi e appassionati.
Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le vincitrici dei tre gironi e la miglior seconda classificata si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, a cui si sono aggiunte le vincitrici dei quattro playoff disputati dalle altre formazioni (l’Italia è stata battuta dalla Svizzera e ha chiuso la propria avventura a cinque cerchi). Mercoledì 18 febbraio si disputeranno i quarti di finale, che sulla carta si preannunciano particolarmente equilibrati e intensi: il Canada non dovrà sottovalutare la Cechia e gli USA rischieranno contro la Svezia, le due vincenti si affronteranno in semifinale (si materializzerà l’attesissimo confronto nordamericano?); grande incertezza tra Slovacchia e Germania (ma i tedeschi sembrano leggermente favoriti), mentre la Svizzera ha le carte in regola per superare la Finlandia prima di una semifinale sicuramente tutta europea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dal curling all'hockey: una giornata decisiva per l'Italia | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
